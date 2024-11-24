Все сами: Медведев рассказал о вооружениях для СВО

Ольга Бойко
Ольга Бойко 23 0

Медведев заявил, что РФ сама производит большинство вооружений

Все сами: Медведев рассказал об отечественном оружие

Фото: Штукина Екатерина/ТАСС

Тема:
Спецоперация

Положиться можно только на дружественный страны — Китай, Иран и КНДР.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что практически все оружие, применяемое нашими бойцами на СВО, произведено в России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Большая часть нашей военной техники, включая различные системы поражения, ракеты и снаряды, изготавливается в России, в том числе на тех предприятиях, с которыми мы сейчас общаемся», — отметил Медведев.

Также он подчеркнул, что фактически Россия ведет гибридную войну против НАТО, поэтому основная масса вооружений создается как в нашей стране, так и в союзных государствах, таких как Китай, КНДР и Иран.

Неясно, является ли новая российская ракета «Орешник» полностью собранной в стране, однако эксперты единодушны: аналогов этой системы в мире нет, что делает ее почти неуязвимой. В недавнем выступлении президент Владимир Путин анонсировал разработку еще двух подобных систем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Песков объяснил, почему о разработке «Орешника» не было известно ранее.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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