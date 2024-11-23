Песков объяснил, почему о разработке «Орешника» не было известно ранее

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Песков: разработки новейшего оружия России ведутся без огласки

Песков объяснил, почему о разработке «Орешника» не было известно ранее

Фото: Минобороны РФ

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Применение новой российской ракеты по военному объекту на Украине вызвало панику и растерянность на Западе.

Разработка нового вооружения в России ведется без огласки, именно поэтому о ракетном комплексе «Орешник» ранее не было широко известно. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным

«Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября в видеообращении сообщил о том, что российская армия нанесла удар по промышленному объекту Украины одной из новейших ракетных систем средней дальности — баллистической ракетой в безъядерном оснащении под названием «Орешник». Это стало ответом на применение по российской территории американских дальнобойных ракет ATACMS и британских крылатых ракет Storm Shadow.

Путин подчеркнул, что «Орешник» способен поражать цели со скоростью до десяти махов — около двух-трех километров в секунду. Систем противовоздушной обороны, способных противодействовать подобному оружию, на сегодня в мире нет, отметил глава государства.

Также Путин объявил о присвоении государственных наград разработчикам «Орешника». Сами ракеты планируется запустить в серийное производство и поставить на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый запуск «Орешника» и заявление президента России вызвали панику и растерянность на Западе.

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