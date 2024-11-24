В Мурино таксист сбил мужчину на пешеходном переходе

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 23 0

Водитель не стал покидать место ДТП.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Ленинградской области, в городе Мурино, произошел инцидент, в котором таксист сбил мужчину. Об этом сообщила местная группа в социальной сети «ВКонтакте». Пострадавший не подает признаков жизни.

Данный случай произошел на Петровском бульваре, 7. Свидетели происшествия вызвали сотрудников дорожной полиции. Водитель остался на месте аварии. В данный момент обстоятельства и причины происшествия находятся выясняются.

Информация о состоянии пострадавшего отсутствует. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

На день раньше появилась информация о том, что водитель легкового автомобиля сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе в Приморье. Пострадавшая была госпитализирована с травмой, у нее сломана берцовая кость. На мужчину возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ребенок погиб в результате жуткой аварии в Дагестане. Теперь медки борются за жизнь четырехмесячного и трехлетнего малышей. Их состояние критическое. О случившемся сообщили в пресс-службе МВД республики.

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