Ребенок погиб в результате жуткой аварии в Дагестане

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Ребенок погиб, еще двое в тяжелом состоянии после ДТП в Дагестане

1 ребенок погиб и 2 пострадали в ДТП в дагестане

Фото: Telegram/ Прокуратура Республики Дагестан/procuratura05

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Теперь медки борются за жизнь четырехмесячного и трехлетнего малышей. Их состояние критическое.

Один ребенок погиб и двое детей пострадали после жуткой аварии в Дагестане. ДТП произошло в Каякентском районе из-за превышения скорости водителя, который был лишен водительских прав. О случившемся сообщили в пресс-службе МВД республики.

Как рассказали правоохранители, 27-летний мужчина вместе со своей семьей ехал по Каякентскому району. Он решил прибавить скорость, которая в какой-то момент стала зашкаливать. В момент он не справился с управлением, машина несколько раз перевернулась. Из нее в момент аварии вылетели два человека.

Вскоре стали вылезать другие пассажиры. Находящиеся рядом, увидев случившееся, побежали к машине. Они помогали людям вылезти из искореженного автомобиля. В результате случившегося шестилетняя девочка скончалась в больнице. Еще двое детей — четырех месяцев и трех лет — серьезно пострадали. Им потребовалась госпитализация. Медики оценили их состояние как критическое.

«Водитель (отец детей — Прим. ред.) от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался», — отметили правоохранители.

В связи со случившемся прокуратурой республики организовала проверку. В ходе нее определят, соблюдал ли водитель безопасность во время движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане микроавтобус с пассажирами опрокинулся.

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