Маск побил собственный рекорд по богатству

Он стал на восемь миллиардов долларов богаче прошлого себя.

Илон Маск побил свой предыдущий рекорд и в очередной раз стал самым богатым человеком на планете, согласно информации агентства Bloomberg.

«В пятницу чистое состояние Маска достигло рекордных 348 миллиардов долларов», — отмечается в сообщении.

Американский миллиардер, который является владельцем компаний SpaceX и Tesla, а также социальной сети Х, занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира. Его деятельность классифицируется как связанная с «технологиями». В 2021 году он установил свой предыдущий рекорд, составлявший 340 миллиардов долларов на счету.

Помимо компаний, которые у всех на слуху, предприниматель владеет нейротехнологической и строительной компанией. Также Маск финансирует некоммерческие исследования по развитию дружелюбного искусственного интеллекта.

На втором месте в рейтинге находится Джефф Безос, основатель Amazon, чье состояние на 100 миллиардов меньше, чем у Маска. Замыкает тройку лидеров Ларри Эллисон, директор корпорации Oracle, с капиталом в 206 миллиардов долларов.

В данный момент Илон Маск активно помогает Дональду Трампу. Будущий президент США намерен сделать его одним из руководителей Департамента эффективности госуправления в правительстве. Предприниматель намерен провести реформы в госаппарате и сократить расходы правительства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маск рассказал о планах реформировать госаппарат США.