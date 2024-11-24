Маск побил собственный рекорд по богатству

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 35 0

Илон Маск вновь стал богатейшим человеком на планете

Илон Маск побил свой рекорд и второй раз стал самым богатым человеком в мире

Фото: Reuters/Joe Skipper

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Он стал на восемь миллиардов долларов богаче прошлого себя.

Илон Маск побил свой предыдущий рекорд и в очередной раз стал самым богатым человеком на планете, согласно информации агентства Bloomberg.

«В пятницу чистое состояние Маска достигло рекордных 348 миллиардов долларов», — отмечается в сообщении.

Американский миллиардер, который является владельцем компаний SpaceX и Tesla, а также социальной сети Х, занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира. Его деятельность классифицируется как связанная с «технологиями». В 2021 году он установил свой предыдущий рекорд, составлявший 340 миллиардов долларов на счету.

Помимо компаний, которые у всех на слуху, предприниматель владеет нейротехнологической и строительной компанией. Также Маск финансирует некоммерческие исследования по развитию дружелюбного искусственного интеллекта.

На втором месте в рейтинге находится Джефф Безос, основатель Amazon, чье состояние на 100 миллиардов меньше, чем у Маска. Замыкает тройку лидеров Ларри Эллисон, директор корпорации Oracle, с капиталом в 206 миллиардов долларов.

В данный момент Илон Маск активно помогает Дональду Трампу. Будущий президент США намерен сделать его одним из руководителей Департамента эффективности госуправления в правительстве. Предприниматель намерен провести реформы в госаппарате и сократить расходы правительства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Маск рассказал о планах реформировать госаппарат США.

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