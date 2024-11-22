Настроился решительно: Маск рассказал о планах реформировать госаппарат США

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Маск рассказал о планах реформировать госаппарат США и сократить расходы

маск задумал реформировать госаппарат США и сократить расходы

Фото: www.globallookpress.com/Allison Robbert - Pool via CNP

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Хоть будущей командой Трампа довольны не все, они уже начали работать в поте лица.

Миллиардер Илон Маск, которого избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить одним из руководителей Департамента эффективности госуправления в правительстве, рассказал о планах. Так, он намерен реформировать госаппарат страны и сократить расходы. О его будущих действиях сообщила газета The Hill.

В планах Маска сначала разделить нормативные акты и представить их Трампу для дальнейшей отмены. При этом бизнесмен вместе с коллегой Вивеком Рамасвами будет консультировать ведомство, чтобы провести ряд других реформ, в том числе сокращение административных расходов. Их Маск намерен осуществить, основываясь на действующем законодательстве без разработки и принятия новых законов.

Выборы президента США

Выборы американского лидера прошли 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояния в мире, в том числе обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинский лидер Владимир Зеленский хочет задобрить Дональда Трампа российскими ресурсами.

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