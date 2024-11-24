Президент РФ выразил искреннее восхищение творческим дарованием режиссера.

Президент Владимир Путин прислал особые пожелания знаменитому сербскому кинорежиссеру Эмиру в честь его юбилея — семидесятилетия. Российский посол в Сербии официально передала эти слова, где подчеркивалось глубокое и искреннее уважение президента к творческой энергии и жизненной позиции этого великого мастера кинематографа.

«Уважаемый господин Кустурица! Сердечно поздравляю Вас с 70-летием. Вы — человек смелого, многогранного дарования, истинный художник. Вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности», — написал президент РФ.

Путин выделил значимость творческой деятельности Кустурицы, подчеркивая тот факт, что его талант способствует углублению культурных связей между Россией и Сербией. Искусство Кустурицы в кино, музыке и литературе вызывает искреннее восхищение.

Кроме того, российский лидер отметил важность гуманитарных проектов режиссера, направленных на развитие дружелюбных отношений между народами. В завершение своего обращения Владимир Путин пожелал Эмилю Кустурице крепкого здоровья, творческого подъема и успехов в его будущих начинаниях.

Во время одного из своих публичных выступлений режиссер высказал желание создать фильм о Путине как об исторической фигуре. Также Кустурица планирует разрабатывать «русский триптих», который будет посвящен творчеству Федора Достоевского, Николая Гоголя и Льва Толстого.

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