«Истинный художник». Путин поздравил Эмира Кустурицу с 70-летием

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 32 0

Путин поздравил Кустурицу с юбилеем

Путин поздравил Эмира Кустурицу с 70-летием

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ выразил искреннее восхищение творческим дарованием режиссера.

Президент Владимир Путин прислал особые пожелания знаменитому сербскому кинорежиссеру Эмиру в честь его юбилея — семидесятилетия. Российский посол в Сербии официально передала эти слова, где подчеркивалось глубокое и искреннее уважение президента к творческой энергии и жизненной позиции этого великого мастера кинематографа.

«Уважаемый господин Кустурица! Сердечно поздравляю Вас с 70-летием. Вы — человек смелого, многогранного дарования, истинный художник. Вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности», — написал президент РФ.

Путин выделил значимость творческой деятельности Кустурицы, подчеркивая тот факт, что его талант способствует углублению культурных связей между Россией и Сербией. Искусство Кустурицы в кино, музыке и литературе вызывает искреннее восхищение.

Кроме того, российский лидер отметил важность гуманитарных проектов режиссера, направленных на развитие дружелюбных отношений между народами. В завершение своего обращения Владимир Путин пожелал Эмилю Кустурице крепкого здоровья, творческого подъема и успехов в его будущих начинаниях.

Во время одного из своих публичных выступлений режиссер высказал желание создать фильм о Путине как об исторической фигуре. Также Кустурица планирует разрабатывать «русский триптих», который будет посвящен творчеству Федора Достоевского, Николая Гоголя и Льва Толстого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Вучич призвал к мирным переговорам по Украине.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:20
Кирилл Андреев из «Иванушек» станет дедушкой во второй раз
8:00
Долголетний ремонт: Букингемский дворец закроют на три года
7:40
Танец у Лувра и свечка в круассане: как Жуков отметил день рождения дочки
7:25
«Чтобы меня колбасило»: как Янковский воплотился в Раскольникова
7:20
Связь культур: Кустурица решил приехать в РФ для съемок фильма по Достоевскому
7:11
Байден из последних сил пытается помочь Украине перед уходом с поста

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год