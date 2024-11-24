Байден из последних сил пытается помочь Украине перед уходом с поста
Bloomberg: Байден хочет максимально усилить Украину до прихода Трампа
Фото: Reuters/Annabelle Gordon
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Белый дом планирует простить Незалежной долг почти в пять миллиардов долларов.
Джо Байден решил максимально оснастить украинских боевиков, пока является президентом США. Об этом сообщает источник издания Bloomberg. Его цель — показать, что Незалежная имеет потенциал в борьбе с Россией.
Он уже принял ряд мер, которые поддержали некоторые страны Запада. Например, разрешил бить вглубь России и поставить боевикам противопехотные мины. Кроме того, издание уточняет, что Белый дом может простить Украине долг почти в пять миллиардов долларов. По крайней мере, к этому стремится администрация Байдена.
«Это еще один шаг вверх по лестнице эскалации, и никто не знает, к чему это приведет», — считает член палаты представителей Трампа Майкл Вальц.
Сторонники Трампа назвали данные действия ненужной эскалацией и без того сложной ситуации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден вновь оговорился и назвал себя своим мужем. Так американский лидер решил начать свое выступление на торжественном ужине в Белом доме.
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