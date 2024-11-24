Связь культур: Кустурица решил приехать в РФ для съемок фильма по Достоевскому

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Кустурица решил приехать в РФ для съемок фильма по Достоевскому

Кустурица заявил, что скоро едет в Москву снимать фильм по Достоевскому

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В новом фильме режиссер соединит сюжеты романов «Идиот» и «Преступление и наказание».

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица в ближайшее время прилетит в Россию ради съемок фильма по творчеству русского писателя Федора Достоевского. Об этом знаменитость заявил в свое 70-летие на международном фестивале документальных фильмов в Дрвенграде.

О своем приезде он высказался в ответ на поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения. Глава государства выделил значимость творческой деятельности Кустурицы, подчеркнул — его талант способствует углублению культурных связей между Россией и Сербией. Кроме того, Путин отметил важность гуманитарных проектов режиссера, направленных на развитие дружелюбных отношений между народами.

«Это — родство наших душ, культур, нам надо работать над тем, чтобы эти культуры были живы. Поэтому я из этого моего рая уезжаю очень скоро в Москву, чтобы снять фильм Достоевского. Он все, что сейчас происходит — события в мире, Европе, предвидел. Он нам сказал, что надо думать, быть вместе и больше соединять наши культуры и я буду делать все, что в моих возможностях», — сказал Кустурица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссер Эмир Кустурица презентовал фильм о гонениях на УПЦ.

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