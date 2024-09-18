Покажут на Украине? Кустурица презентовал фильм о гонениях на УПЦ

По словам режиссера, на данный момент православие — враг номер один в мире.

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица презентовал в Белграде документальный фильм «Люди Христовы. Наше время», посвященный гонениям на Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны киевского режима.

В беседе с 5-tv.ru он отметил важность единения православного народа.

«Я очень рад, что вечером увидим фильм о православии. Я думаю, что Сербии это необходимо. Надо верить и надо быть вместе православным народам», — сказал режиссер.

Более того, Кустурица не исключает возможности показа кинокартины в украинском прокате.

«Я думаю, что будут показывать на Украине. Там, где русских большинство, я думаю, что будут», — считает он.

Режиссер также подчеркнул, что на данный момент православие — «враг номер один в мире». Поэтому Кустурица продолжает освещать данную тему и рассказывать людям о важности веры.

В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека.

Киевский режим проводит одни из самых масштабных в истории человечества гонения на представителей церкви. По мнению украинских элит, УПЦ должна быть запрещена из-за неких «связей с Россией».

Так, по всей территории страны закрываются или грабятся православные церкви, в отношении священников вводятся санкции, правоохранители возбуждают на них уголовные дела. В некоторых регионах Украины деятельность УПЦ уже запрещена окончательно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что настоятель епархии Армянской церкви указал на важность отношений с РФ.