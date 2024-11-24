Борьба с размыванием ценностей: в РФ хотят провести «Десятилетие семьи»

Совфед будет способствовать решению демографического кризиса в стране.

«Десятилетие семьи» необходимо провести в России для поддержки законов, помогающих семейному благополучию. Нужно в стране утверждать такие ценности, ведь Запад в то же время пытается размыть их. Об этом заявил спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко в своем блоге.

«Убеждена, работа по утверждению ценностей семьи должна быть постоянно в фокусе внимания государства, общества, поскольку размывание, девальвация этих ценностей — одна из целей информационной, психологической войны, которую ведет против нас Запад», — написала она.

Матвиенко подчеркнула, что от укрепления института семьи зависит сохранение нас как нации для будущих поколений. Это экзистенциальная задача. По словам Матвиенко, семейная политика не дает плоды быстро, но Совфед будет способствовать решению демографического кризиса, а также контролировать реализацию в регионах.

Кроме того, Матвиенко обратила внимание на то, что эффективная работа по сохранению традиционных ценностей позволяет предотвратить падение интереса россиян к созданию семьи. Так, большинство россиян считают это важным. При этом более 70% граждан хотели бы обзавестись семьей с двумя и более детьми.

Президент России Владимир Путин своим указом от 22 ноября 2023-го объявил 2024 год в стране «Годом семьи». Решение было принято с целью сохранить и защитить традиционные семейные ценности. За прошедшие почти 11 месяцев в стране был принят ряд мер для поддержки соответствующего института.

В том числе президент неоднократно говорил о важности повышения в России рождаемости. По его словам, в стране необходимо решать демографические проблемы и заботы о семьях с детьми.

Вместе с тем Путин подписал законы, которые начнут действовать с 1 января 2025 года. Согласно им, более 18 миллионов россиян смогут рассчитывать на помощь по новым формам соцподдержки, и около 35 миллионов — по вычетам. Речь идет о семьях с двумя и более детьми, где среднедушевой доход не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума, уточнял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РФ запретили усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.