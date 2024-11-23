В РФ запретили усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола

В сентябре соответствующий закон в первом чтении приняла Госдума.

Российских детей запретили усыновлять гражданам стран, где разрешена смена пола. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно изменениям в Семейном кодексе, запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, «в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства».

Госдума в сентябре приняла в первом чтении проект закона, запрещающий усыновление или опекунство детей из России для граждан стран, где разрешена смена пола. Как отметил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин, принятие документа оградит российских детей от потенциальных опасностей.

В начале лета уполномоченный при президенте страны по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила полное прекращение усыновления детей иностранцами. Спад такой тенденции уже фиксируется: за последние два года количество усыновлений иностранцами сократилось примерно на 90%.

Если в 2022 году семьи в Европе обрели 57 российских детей, то в 2023-м всего шесть. Причина — ухудшение отношений с Западом, отметила детский омбудсмен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами.