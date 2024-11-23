В РФ запретили усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Путин запретил усыновлять детей гражданам стран с разрешенной сменой пола

Путин запретил усыновлять детей из РФ гражданам стран, где можно менять пол

Фото: www.globallookpress.com/N. Hochheimer / CHROMORANGE

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В сентябре соответствующий закон в первом чтении приняла Госдума.

Российских детей запретили усыновлять гражданам стран, где разрешена смена пола. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно изменениям в Семейном кодексе, запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, «в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства».

Госдума в сентябре приняла в первом чтении проект закона, запрещающий усыновление или опекунство детей из России для граждан стран, где разрешена смена пола. Как отметил спикер нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин, принятие документа оградит российских детей от потенциальных опасностей.

В начале лета уполномоченный при президенте страны по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила полное прекращение усыновления детей иностранцами. Спад такой тенденции уже фиксируется: за последние два года количество усыновлений иностранцами сократилось примерно на 90%.

Если в 2022 году семьи в Европе обрели 57 российских детей, то в 2023-м всего шесть. Причина — ухудшение отношений с Западом, отметила детский омбудсмен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:39
«Ключ к фертильности»: какие продукты повысят репродуктивную функцию у мужчин
20:33
В РФ запретили усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола
20:23
Не просто звук: о каких болезнях говорит урчание в животе
20:17
Путин подписал закон о штрафах за фальсификацию документов для мигрантов
20:08
Утрата дня 24 ноября: кто сегодня умер
19:54
Меркель пожаловалась, что Зеленский сделал из нее «козла отпущения»

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
Минобороны опубликовало кадры удара по украинскому МиГ-29 с помощью «Искандера»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год