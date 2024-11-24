«Худший кошмар P. Diddy»: найден старый телефон рэпера с компроматом на него

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Телефон P. Diddy с многолетним компроматом продают на черном рынке

«Худший кошмар P. Diddy»: найден старый телефон рэпера с компроматом на него

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Regina Wagner

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Желание выкупить аппарат изъявил 50 Cent — давний конкурент исполнителя, стремящийся окончательно его «утопить».

Старый телефон арестованного рэпера P. Diddy (Шон Комбс) с многолетним компроматом на него выставлен на продажу на черном рынке. Об этом пишет RadarOnline.

Источник издания сообщил, что телефон якобы был найден в мусоре на студии звукозаписи и имеет резервную копию всего содержимого за три года — сообщения, вызовы, фото.

Также известно, что телефон намерен выкупить рэпер 50 Cent — один из главных конкурентов P. Diddy, который готовится выпустить обличающий фильм о нем.

«Его (телефон — Прим. ред.) предлагали нескольким СМИ. Последнее, что я слышал, — это что документалисты, снимающие сериал о P.Diddy, подумывают о покупке, чтобы обнародовать все его содержимое. Это может стать худшим кошмаром Шона», — заключил источник.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре этого года рэпера и продюсера P. Diddy арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских селебрити имели место не только разврат и наркотики, но и насилие в отношении несовершеннолетних детей. Всего таких обвинений — более ста. Рэпер пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, однако суд отказал ему в этом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что P.Diddy обвинил следствие в фальсификации улик.

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