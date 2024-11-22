Так пострашнее: P.Diddy обвинил следствие в фальсификации улик

Рэпер продолжает настаивать на своей невиновности.

Рэпер P. Diddy (Шон Комбс) заявил, что видео с избиением его экс-возлюбленной Кэсси сфальсифицировано. Об этом сообщает TMZ.

Скандальный исполнитель обвиняет прокуроров в редактировании кадров, чтобы те стали более устрашающими. Артист уверяет, что быстро бежал по коридору, чтобы забрать свои вещи, а не с целью избить экс-избранницу.

Кассандра Вентура (Кэсси) и P. Diddy состояли в отношениях с 2007-го по 2018 год. В ноябре 2023-го девушка заявила, что он на протяжении всех отношений избивал ее и заставлял употреблять наркотики. Однако уже на следующий день после подачи иск был отозван — звезды достигли мирного разрешения конфликта.

А спустя несколько месяцев в сеть попали кадры из коридора гостиницы, на которых P. Diddy жестоко избивает Вентуру и не позволяет ей уйти. Правоохранительные органы заинтересовались рэпером и начали проверку. В результате на музыканта написали заявления более 100 человек.

В сентябре этого года P. Diddy арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Рэпер пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, однако суд отказал ему в этом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обвинения в насилии против P. Diddy выдвинули еще три человека.