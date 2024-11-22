Так пострашнее: P.Diddy обвинил следствие в фальсификации улик

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 42 0

P.Diddy обвинил прокуроров в фальсификации видео с избиением Кэсси

P.Diddy заявил, что видео с избиением его экс-возлюбленной Кэсси отредактировано

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рэпер продолжает настаивать на своей невиновности.

Рэпер P. Diddy (Шон Комбс) заявил, что видео с избиением его экс-возлюбленной Кэсси сфальсифицировано. Об этом сообщает TMZ.

Скандальный исполнитель обвиняет прокуроров в редактировании кадров, чтобы те стали более устрашающими. Артист уверяет, что быстро бежал по коридору, чтобы забрать свои вещи, а не с целью избить экс-избранницу.

Кассандра Вентура (Кэсси) и P. Diddy состояли в отношениях с 2007-го по 2018 год. В ноябре 2023-го девушка заявила, что он на протяжении всех отношений избивал ее и заставлял употреблять наркотики. Однако уже на следующий день после подачи иск был отозван — звезды достигли мирного разрешения конфликта.

А спустя несколько месяцев в сеть попали кадры из коридора гостиницы, на которых P. Diddy жестоко избивает Вентуру и не позволяет ей уйти. Правоохранительные органы заинтересовались рэпером и начали проверку. В результате на музыканта написали заявления более 100 человек.

В сентябре этого года P. Diddy арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Рэпер пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, однако суд отказал ему в этом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обвинения в насилии против P. Diddy выдвинули еще три человека.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.68
0.46 106.08
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:12
ЮНЕСКО отказалась выдать аккредитации журналистам РФ на заседание МПРК
17:02
Организацию «Форум свободных государств постРоссии»* признали террористической
16:58
Росгвардейцам вручили боевые награды за проявленный на СВО героизм
16:45
«Это красная черта»: на Западе отреагировали на удар «Орешником»
16:42
Член казанской ОПГ: в деле об афере с квартирой Долиной появился новый фигурант
16:24
Лавров: Зеленский испугался ответа России на удары дальнобойными ракетами

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
«Путин не блефует»: что известно о ракете «Орешник» и чем она опасна для Запада
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год