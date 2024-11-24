В Петербурге произошел взрыв в салоне рейсового автобуса

В Санкт-Петербурге в салоне рейсового автобуса произошел взрыв. По информации 5-tv.ru, взорвался ресивер пневмосистемы — емкость со сжатым воздухом, необходимая для работы тормозов.

Инцидент произошел в 19:20 на Лиговском проспекте, 246. Известно, что одна пассажирка автобуса получила травмы. Предположительно, в женщину отлетел кусок пластмассового контейнера, в котором находился ресивер.

По предварительным данным, пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу с травмой головы.

В этот же день в Бурятии произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, в котором погибли два человека и пострадали три. Трагедия случилась возле села Мостовка по вине водителя иномарки, который выехал на встречную полосу. В результате 52-летний и 40-летний водители транспортных средств скончались до приезда врачей, троих пассажиров госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мурино таксист сбил мужчину на пешеходном переходе.