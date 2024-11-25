Авиакомпания «Азимут» назвала причину грубой посадки самолета в Анталье

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Пострадавших нет.

Авиакомпания «Азимут» назвала причину грубой посадки самолета в Анталье

Фото: 5-tv.ru

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Самолет Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» загорелся в турецкой Анталье после грубой посадки из-за сдвига ветра. Об этом пишет РБК со ссылкой на перевозчика.

«При посадке самолета авиакомпании Азимут в результате сдвига ветра произошла грубая посадка», — говорится в сообщении авиакомпании.

Командир воздушного судна принял решение об эвакуации по надувным трапам. На борту находились и шесть членов экипаж и 89 пассажиров. Всех успели экстренно эвакуировать. 

Ранее 5-tv.ru писал, что вечером 24 ноября при посадке в Анталье загорелся пассажирский самолет авиакомпании «Азимут», прибывший из Сочи. Возгорание произошло после приземления, которое осуществлялось в сложных метеоусловиях. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Некоторые рейсы пришлось отложить.

СК на транспорте проводит проверку. Росавиация также разбирается в произошедшем.

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