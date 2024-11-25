Украина пустила иностранных репортеров взглянуть на обломки «Орешника»

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Reuters: Киев пустил иностранных репортеров к обломкам ракеты «Орешник»

Украина пустила иностранных репортеров взглянуть на обломки «Орешника»

Фото: www.globallookpress.com/Russian Defence Ministry

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Журналистов попросили не разглашать точное местонахождение — из «соображений безопасности».

Киев предоставил доступ иностранным репортерам к обломкам российской ракеты «Орешник». Об этом сообщает Reuters.

Журналистов попросили не разглашать точное местонахождение обломков — из «соображений безопасности».

«Агентство Reuters было в числе небольшой группы журналистов, получивших доступ к обломкам ракеты в воскресенье», — говорится в материале.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября в видеообращении сообщил о том, что российская армия нанесла удар по промышленному объекту Украины одной из новейших ракетных систем средней дальности — баллистической ракетой в безъядерном оснащении под названием «Орешник». Это стало ответом на применение по российской территории американских дальнобойных ракет ATACMS и британских крылатых ракет Storm Shadow.

Путин подчеркнул, что «Орешник» способен поражать цели со скоростью до десяти махов — около двух-трех километров в секунду. Систем противовоздушной обороны, способных противодействовать подобному оружию, на сегодня в мире нет, отметил глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый запуск «Орешника» и заявление президента России вызвали панику на Западе.

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