Первый запуск «Орешника» и заявление президента России вызвали панику и явную растерянность на Западе. После выступления Владимира Путина скоро уже сутки, а внятных комментариев ни из Брюсселя, ни из Вашингтона до сих пор нет. Тем временем британцы срочно оценивают свои возможности на случай прямого конфликта, а Германия спешит заявить, что против любой эскалации. Канцлер Олаф Шольц еще раз призвал к осторожности и заявил, что не давал и не даст украинцам разрешение на удары вглубь России. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин продолжит.

Обычно они комментируют каждый шорох на Украине, саммиты собирают, а в этот раз — как язык проглотили после заявления Путина, которое, тем не менее, полностью показали в эфире своих телекомпаний. Для тех, кто не понял — с английскими субтитрами на весь экран и моментальной реакцией своих политических комментаторов.

«Я думаю, это последнее предупреждение Путина Западу», — говорит иностранный журналист.

Красные линии снова очерчены, и лучше бы за них никому не заступать.

«Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты», — заявил Владимир Путин.

Хотя даже после этого нашлись те, кто еще размахивает шашкой. Целый замначальника британского штаба обороны хоть сейчас готов в бой идти, о чем он громогласно сообщил в Палате общин — странно, что до сих пор не в больничной.

«Если бы русские вторглись в Восточную Европу сегодня вечером, то мы бы встретились с ними в этом бою», — заявил заместитель начальника британского штаба обороны, генерал-лейтенант Роб Магован.

А вот в Белом доме заметно притихли: ни госсекретаря, ни президента с грозными ответами. Отдувается пресс-секретарь, подглядывая в заранее составленные инструкции, чтобы совсем уж не потерять лицо.

«США заранее уведомили Украину о запуске Россией новейшей ракеты», — заявила официальный представитель Белого дома Сабрина Сингх.

В Евросоюзе молчание, вообще, гробовое: коллективно потеряли дар речи — не иначе от паники. А один из главных спонсоров Украины — германский канцлер — ко всему прочему в известном смысле еще хвост поджал. Его предвыборная повестка внезапно сделалась исключительно мирной перед досрочными выборами в Бундестаг.

«Мы видим, насколько опасна эта война, на примере последней эскалации. Я уверен, что граждане, которые голосуют за демократические партии, четко знают, какая партия подчеркивает для себя важность осторожности. Мы сказали, что не хотим передавать Украине баллистические ракеты, которые могут бить вглубь России, и отвергли применение для этих же целей тяжелого вооружения, которое мы поставили», — сказал Олаф Шольц на муниципальном съезде партии СДПГ.

Еще один заметный показатель: все последние сутки сервис подсчета англоязычных интернет-запросов фиксирует резкий всплеск поиска по ключевому слову «Орешник» — характеристики, мощность, радиус поражения. У страха глаза велики!

Сопоставлять время и расстояние каждый умеет: подлетные возможности «Орешника» для европейского континента исчисляется мгновениями. Например, в случае ФРГ, где, как известно, особая концентрация американских военных баз, речь может идти всего-навсего про 11 минут.

Как выясняется, даже спешно выставленные дополнительные системы ПВО не спасут.

«Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено. Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет», — подчеркнул Владимир Путин.

По воле самого Запада локальный конфликт стремительно перерастает в глобальный. Даже уходя, Байден повышает ставки, превращая теперь не одну только Украину в свой испытательный полигон.