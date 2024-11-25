Повалено сотни деревьев: в регионах России устраняют последствия циклона

На дорогах Камчатки гололед, улицы Краснодара затопил ливень.

В Центральной России непогода оставила без электричества тысячи человек. Последствия мощного циклона устраняют в Смоленской, Тульской и Калужской областях.

Мокрый снег налипал на провода, и они не выдерживали его веса. Хуже всего ситуация в Смоленской области. Там без света до сих пор остаются более 30 тысяч жителей.

В некоторых районах нет еще отопления и воды. Шквалистый ветер повалил сотни деревьев, многие из которых упали на ЛЭП. В итоге встали котельные и водонасосные станции.

А на дорогах Петропавловска-Камчатского транспортный коллапс. В городе произошло несколько крупных ДТП. Автобусы и машины не могут затормозить — слишком скользко.

Непогода бушует и на Кубани. На регион обрушились ливни и снегопад. На улицах Краснодара образовались гигантские лужи. В городе работает водооткачивающая техника.