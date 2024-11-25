Стоит приготовиться: наступление зимы ознаменуется мощной магнитной бурей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Магнитная буря обрушится на Землю в ночь с 30 ноября на 1 декабря

Зима нас встретит магнитными бурями

Фото: 5-tv.ru

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В это время метеозависимым людям нужно не переутомляться и больше отдыхать, тогда влияние солнечной энергии окажется менее пагубным.

Большая магнитная буря пройдет 1 декабря. Об этом сообщило издание URA.RU.

Небольшие колебания геомагнитной сферы земли прогнозируют и 25 ноября, но вероятность серьезных волнений в этот день меньше 5%.

Настоящую магнитную бурю стоит ждать в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Повышенная активность геомагнитного поля будет также 6, 7 и 17 декабря.

Колебание геомагнитного поля Земли возникает из-за вспышек на Солнце. Эти вспышки выбрасывают в космос тепловую, солнечную и кинетическую энергию. Когда их траектория совпадает с нашей планетой, начинаются магнитные бури.

Такое явление природы способно принести немало дискомфорта метеозависимым людям, а также тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с артериальным давлением.

В период магнитных волнений могут проявиться следующие симптомы: головная боль, сильная утомляемость и заниженная концентрация внимания. Людям, чей организм реагирует на магнитную активность, в дни, когда ожидается очередная буря, нужно не переутомляться, больше отдыхать и высыпаться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что северное сияние можно было наблюдать в Подмосковье.

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