Северное сияние можно было наблюдать в Подмосковье

Небо над российскими регионами раскрасило эффектное северное сияние. Яркие огни заметили даже в Московской области.

Редкое для этих широт явление спровоцировала мощная вспышка на Солнце. Помогла и ясная погода — зеленые и розовые огни было отчетливо видно в загородной местности.

Тысячи жителей не спали этой ночью, чтобы запечатлеть разноцветные огни на фото и видео, а теперь делятся кадрами в соцсетях. Наблюдать красивейшее явление можно было в Норильске, Мурманске, Нижегородской области, республике Коми. Заметили сияние и в Ленинградской области. Яркие вспышки озарили небо над Петергофом, были видны из черты города и даже… из салона самолетов.

Ранее 5-tv.ru писал, почему магнитные бури так влияют на здоровье. Влияние магнитных бурь на организм во многом схоже с колебаниями атмосферного давления. В некоторых случаях отклонения оказываются незначительными и переносятся легко. В другие дни буквально приковывают к кровати.

Действительно, беспокоиться о возмущениях магнитного поля и других погодных условиях стоит исключительно чувствительным людям, страдающим от хронических недугов. Остальные же заметят солнечные вспышки только при интенсивности равной значениям G3-G5.