Северное сияние можно было наблюдать в Подмосковье
Редкое явление увидели жители центральных и северных районов страны.
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Небо над российскими регионами раскрасило эффектное северное сияние. Яркие огни заметили даже в Московской области.
Редкое для этих широт явление спровоцировала мощная вспышка на Солнце. Помогла и ясная погода — зеленые и розовые огни было отчетливо видно в загородной местности.
Тысячи жителей не спали этой ночью, чтобы запечатлеть разноцветные огни на фото и видео, а теперь делятся кадрами в соцсетях. Наблюдать красивейшее явление можно было в Норильске, Мурманске, Нижегородской области, республике Коми. Заметили сияние и в Ленинградской области. Яркие вспышки озарили небо над Петергофом, были видны из черты города и даже… из салона самолетов.
Ранее 5-tv.ru писал, почему магнитные бури так влияют на здоровье. Влияние магнитных бурь на организм во многом схоже с колебаниями атмосферного давления. В некоторых случаях отклонения оказываются незначительными и переносятся легко. В другие дни буквально приковывают к кровати.
Действительно, беспокоиться о возмущениях магнитного поля и других погодных условиях стоит исключительно чувствительным людям, страдающим от хронических недугов. Остальные же заметят солнечные вспышки только при интенсивности равной значениям G3-G5.
- 8 нояб
- Зависимые от Солнца: почему важно отслеживать геомагнитную активность
- 7 нояб
- Километровые пробки и десятки аварий: по регионам Сибири прошел снежный циклон
- 7 нояб
- С молниями и грозой: извержение вулкана Шивелуч произошло в Камчатском крае
- 7 нояб
- Новые всплески на Солнце: последняя за осень магнитная буря обрушилась на Землю
- 7 нояб
- Патрушев: урожай винограда в 2024 году ожидается на уровне 800 тысяч тонн
- 7 нояб
- Тысячи людей эвакуированы, проблемы со связью: на Кубу обрушился ураган «Рафаэль»
- 6 нояб
- Резкое потепление: Санкт-Петербург накрыл густой туман
- 6 нояб
- Погода не для прогулок: стихия обрушилась на Дагестан
- 5 нояб
- Ложится и тает: синоптики прогнозируют нестабильную погоду в Москве
- 4 нояб
- Примерно 90% территории страны покроется снегом уже 5 ноября
Читайте также
86%
-0.24 105.45
-0.12
Нашли ошибку?