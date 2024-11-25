Матвиенко: нужны прозрачные «правила игры» в сфере больших данных

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В Совете Федерации обсудили защиту персональных данных

Фото, видео: 5-tv.ru

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В противном случае, по ее словам, не избежать мошенничества и нарушений авторских прав.

В сфере интеллектуальной собственности нужны новые законы, которые отвечают требованиям времени. Об этом заявила Валентина Матвиенко. По словам главы Совета Федерации, развитие новых технологий, в том числе нейросетей, привело к росту мошенничества и многочисленным нарушениям авторского права.

«Возьмем, к примеру, Google, который пользуется данными из российского цифрового сегмента, перерабатывает их и перепродает другим компаниям. Или тот же CHAT GPT, который буквально говорит на русском языке и с легкостью воспроизводят фрагменты произведений классических и современных авторов, не сообщая ни их имен, ни источника заимствования. Данная проблема актуальна для всех государств, не только для России», — заявила Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента напомнила, что в стране сейчас формируется экономика данных. А со следующего года стартует одноименный национальный проект. По словам Матвиенко, чтобы он заработал в полную меру, надо заранее определить четкие и прозрачные правила игры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская избирательная система является одной из лучших в мире. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) Содружества Независимых Государств (СНГ).

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