Матвиенко назвала избирательную систему России одной из лучших в мире

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

Матвиенко: избирательная система в России — одна из лучших в мире

Матвиенко: избирательная система в России — одна из лучших в мире

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Особенно это заметно на фоне вырождения электоральной демократии в странах коллективного Запада.

Российская избирательная система является одной из лучших в мире. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Российская избирательная система развивалась в русле, намеченном конвенцией. Сегодня она является одной из лучших, и это признано в мире, эффективной, технологичной и демократичной», — подчеркнула глава Совфеда.

При этом, по словам Матвиенко, превосходство российской избирательной системы особенно хорошо видно на фоне вырождения электоральной демократии в странах коллективного Запада.

Спикер Совфеда напомнила, что Россия продолжает модернизировать систему выборов, внедряя электронное голосование и ряд других технических средств.

Матвиенко призвала к созданию правовых механизмов для защиты международных наблюдателей от преследования за участие в мониторинге выборов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко переизбрали на пост главы Совета МПА СНГ. Как отметила сама Валентина Матвиенко, в последнее время в мире значительно вырос авторитет МПА.

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