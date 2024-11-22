Матвиенко назвала избирательную систему России одной из лучших в мире

Особенно это заметно на фоне вырождения электоральной демократии в странах коллективного Запада.

Российская избирательная система является одной из лучших в мире. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи (МПА) Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Российская избирательная система развивалась в русле, намеченном конвенцией. Сегодня она является одной из лучших, и это признано в мире, эффективной, технологичной и демократичной», — подчеркнула глава Совфеда.

При этом, по словам Матвиенко, превосходство российской избирательной системы особенно хорошо видно на фоне вырождения электоральной демократии в странах коллективного Запада.

Спикер Совфеда напомнила, что Россия продолжает модернизировать систему выборов, внедряя электронное голосование и ряд других технических средств.

Матвиенко призвала к созданию правовых механизмов для защиты международных наблюдателей от преследования за участие в мониторинге выборов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко переизбрали на пост главы Совета МПА СНГ. Как отметила сама Валентина Матвиенко, в последнее время в мире значительно вырос авторитет МПА.