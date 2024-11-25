Путин назначил Савельева спецпредставителем по развитию коридора Север — Юг

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 15 0

Ранее политик занимал должность зампредседателя Правительства РФ.

Путин назначил Савельева спецпредставителем по развитию коридора Север — Юг

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

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Президент РФ Владимир Путин назначил Виталия Савельева своим спецпредставителем по развитию международного транспортного коридора Север — Юг. Об этом стало известно из документа, опубликованного на официальном сайте Правительства.

«Назначить Савельева Виталия Геннадьевича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север — Юг», — написано в документе.

С 2020-го и до мая текущего года Савельев был в должности министра транспорта. Весной он вступил в должность заместителя председателя Правительства РФ, а теперь был вновь переведен на другую должность.

Межправительственное соглашение о создании международного мультимодального транспортного коридора Север — Юг стало важным шагом в трансформации глобальной транспортной инфраструктуры и улучшении взаимосвязей между различными регионами. Этот коридор призван объединить страны Северной Европы и Южной Азии, создавая новый путь для грузоперевозок, который обеспечит более быстрое и эффективное соединение между несколькими ключевыми регионами.

Профессиональный опыт Виталия Савельева в качестве министра транспорта и его опыт в управлении крупными инфраструктурными проектами создают надежную базу для успешной реализации данной инициативы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Кремле указали на эскалирующие действия администрации Байдена на Украине.

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