Действующая администрация Штатов старается из последних сил помощь Киеву перед уходом. При этом будущие власти уже думают над урегулированием конфликта.

Администрация президента США Джо Байдена продолжает вести эскалирующие действия в контексте ситуации на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он прокомментировал заявление будущего советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца в интервью Fox News. В частности, тот сказал, что команда набравшего большинство голосов на выборах Дональда Трампа намерена работать с уходящей администрацией Байдена над деталью потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией. Уолтц также заявил: будущие власти США намерены заняться переговорами в январе 2025 года.

Песков подчеркнул, что именно от Трампа и будущих членов американской администрации озвучивают слово «мир».

«Из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат, и пока продолжаются провокационные эскалирующие действия. Это та реальность, с которой мы сталкиваемся», — сказал он.

При этом, добавил Песков, президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность к мирному процессу и переговорам по ситуации на Украине.

СВО России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден из последних сил пытается помочь Украине перед уходом с поста. Белый дом планирует простить Незалежной долг почти в пять миллиардов долларов.