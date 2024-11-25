Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41 0

В первые годы эксплуатации ею будут пользоваться около 250 тысяч пассажиров в сутки.

Сергей Собянин рассказал о прокладке Рублево-Архангельской линии метро

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Завершилась проходка левого перегонного тоннеля на участке от станции «Народное Ополчение» до «Бульвара Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена.

«Мы активно продолжаем строить первую очередь на Рублево-Архангельской линии метро. В целом проект уже построен на 34 процента, более чем на треть. Сегодня завершаем проходку одного из тоннелей», — отметил Сергей Собянин.

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Натали» прошел тоннель примерно за шесть месяцев, начав работу 15 мая этого года. Станция «Народное Ополчение» находится в 22 метрах ниже уровня земли, самая глубокая ее точка — 24 метра, а на выходе у «Бульвара Генерала Карбышева» — 12 метров.

Новая Рублево-Архангельская ветка столичного метро длиной 27,6 километра с 12 станциями пройдет от Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского, за МКАД и далее в Красногорск. С нее можно пересесть на Московское центральное кольцо (МЦК), Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ) метро.

На начальном этапе линию будет обслуживать электродепо «Солнцево». В дальнейшем планируется построить электродепо «Ильинское».

Ожидается, что в первые годы эксплуатации Рублево-Архангельской линией будут пользоваться около 250 тысяч пассажиров в сутки. Перевозить их будут современные поезда российского производства.

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