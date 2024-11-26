В Германии начали составлять реестр бункеров

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Guardian: в МВД Германии составляют списки бункеров

В Германии начали составлять реестр бункеров

Фото: www.globallookpress.com/Piero Tenagli

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С помощью приложения на телефоне люди смогут быстро найти убежища.

МВД Германии сообщило, что составляет список бункеров, которые могли бы стать убежищем для гражданских лиц. Об этом пишет The Guardian.

При этом подчеркивается, что с помощью спецприложения на телефоне люди смогут быстро найти убежища. Для этого будет составлен особый цифровой каталог. В него войдут подземные железнодорожные станции, станции метро и автостоянки, а также государственные здания и частная собственность, сказал представитель министерства.

Он не уточнил, когда такой список будет обнародован, заявив, что это большой проект, который «займет некоторое время». Известно, что будут задействованы Управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях и другие органы.

Как пишет газета, Германия с населением 84 миллиона человек имеет 579 бункеров, в основном времен Второй мировой войны и холодной войны. По предварительным оценкам, они могут обеспечить убежище для 480 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США вырос спрос на дорогие бункеры. Американцы опасаются крупных вооруженных конфликтов, новых пандемий или ядерной катастрофы.

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