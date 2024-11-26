Байден даровал жизнь Персику и Цветку

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Байден в последний раз в качестве президента США помиловал индеек

Байден в последний раз в качестве президента США помиловал индеек

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Счастливиц, которых не съедят в этом году за праздничным столом, зовут Персик и Цветок.

Джо Байден в последний раз в качестве президента США принял участие в традиционном помиловании индеек накануне Дня благодарения. Отчет с мероприятия опубликован на официальном сайте Белого дома.

Церемонию провели на Южной лужайке, зрителями стали представители администрации американского лидера и члены их семей. Главными звездами стали индейки Персик и Цветок, весят они 18,6 и 18,1 килограмма соответственно.

«В последние четыре года я имел честь продолжить эту традицию, помиловав Арахисовое масло и Джем, Шоколадку и Крошку, Свободу и Колокольчика. И сегодня Персик и Цветок присоединятся к вольным птицам США», — провозгласил Байден.

Птиц для мероприятия, как и раньше, выбрали сотрудники Национальной федерации производителей мяса индейки. Каждого кандидата на помилование готовят в течение нескольких месяцев. Лучших особей проверяют на наличие фобий, так как им предстоит «выступать» перед большим количеством людей, под громкую музыку и вспышки света. Самых смелых и крепких нервами везут в Вашингтон и размещают в отеле Willard Intercontinental.

Церемонией помилования обязанности птичек не ограничиваются. После нее индейки отправляются в Миннесоту, там они будут работать «амбассадорами по сельскому хозяйству». Увы, до следующего Дня благодарения пернатые звезды, скорее всего, не доживут. Так как они выращены на ферме, чтобы в будущем попасть на стол, срок жизни у них невелик, около года. У них избыточный вес, а это чревато внезапной смертью.

Традиция существует с 1863 года. Ее начал сын президента Авраама Линкольна, который полюбил птицу, предоставленную фермерами Белому дому к празднику, и не позволил сделать из нее обед. Спустя 100 лет состоялась первая официальная церемония помилования во главе с Джоном Кеннеди.

Ну а пока Джо Байден наслаждается последними привилегиями, его сменщик Дональд Трамп готовится ко вступлению в должность. Как ранее писал 5-tv.ru, он уже начал продавать свою новую книгу «Спасти Америку».

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