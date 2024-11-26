Альбом с картинками: Трамп начал продавать свою новую книгу «Спасти Америку»

В нее вошли кадры предыдущего президентства республиканца и ключевые моменты предвыборной гонки этого года.

Дональд Трамп решил, похоже, заработать на своем переизбрании. Книгу с названием «Спасти Америку», где, как утверждается, должно быть изложено его видение второго президентского срока, политик продает почти за 100 долларов.

Подписанная Трампом копия стоит уже почти 500. Версию с автографом, к слову, уже раскупили. На страницах издания, в основном, фотографии.

В целом, книга больше напоминает семейный альбом. В него вошли кадры предыдущего президентства Трампа и ключевые моменты предвыборной гонки этого года. С небольшими, иногда ироничными подписями.

Как указано в описании, фото выбирал лично Трамп. Из них, по задумке, должна каким-то образом складываться «ясная картина будущего США» на следующие четыре года.

Выборы президента США

Выборы американского лидера прошли 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояния в мире, в том числе обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января 2025 года.