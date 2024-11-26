Спасатели работали вслепую: в Москве потушили сильнейший пожар

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Сильный пожар потушили в районе Царицыно

Фото, видео: 5-tv.ru

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На трех тысячах квадратных метрах горел ангар с фреоном.

Серьезный пожар вспыхнул в московском районе Царицыно. На трех тысячах квадратных метрах загорелся склад с фреоном. Пламя целиком охватило огромный ангар.

По словам очевидцев, раздалось несколько мощных взрывов. От экстремальных температур плавились металлические конструкции, частично обрушилась кровля. Из-за сильного задымления спасателям приходилось работать практически вслепую.

В тушении задействовали пожарный поезд и вертолет — он сбросил на горящий склад несколько тонн воды. Чтобы полностью справиться с огнем, пожарным потребовалось около четырех часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания. К ликвидации возгорания был привлечен вертолет Ка-32 Московского авиацентра. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

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