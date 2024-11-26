Не только с бизнеса и ИП: налоговая сможет взыскать долги без суда

Новые правила начнут действовать уже со следующего года.

С жителей России хотят взыскать без суда более 22 миллиардов рублей налоговых долгов. Такой законопроект подготовило Министерство финансов, а правительственная комиссия его одобрила, пишут «Известия».

Сейчас внесудебный механизм действует только в отношении бизнеса и ИП. Но с развитием самозанятости он становится актуальным и для граждан.

Новые меры позволят наполнить бюджет и снизить нагрузку на суды. Новые правила начнут действовать с 1 ноября следующего года. До этого времени налогоплательщики смогут ознакомиться с задолженностями и оспорить их.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году россиянам впервые необходимо будет уплатить налог с процентов по вкладам. Об этом основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев заявил в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, налог на вклады за 2023 год исчисляется в отношении процентного дохода, который резидент получает с любых счетов в любой валюте. При этом налог не исчисляется с суммы в пределах 150 тысяч рублей.