Не только с бизнеса и ИП: налоговая сможет взыскать долги без суда

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Кабмин одобрил законопроект о внесудебном взыскании налоговой задолженности

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Новые правила начнут действовать уже со следующего года.

С жителей России хотят взыскать без суда более 22 миллиардов рублей налоговых долгов. Такой законопроект подготовило Министерство финансов, а правительственная комиссия его одобрила, пишут «Известия».

Сейчас внесудебный механизм действует только в отношении бизнеса и ИП. Но с развитием самозанятости он становится актуальным и для граждан.

Новые меры позволят наполнить бюджет и снизить нагрузку на суды. Новые правила начнут действовать с 1 ноября следующего года. До этого времени налогоплательщики смогут ознакомиться с задолженностями и оспорить их.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году россиянам впервые необходимо будет уплатить налог с процентов по вкладам. Об этом основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев заявил в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, налог на вклады за 2023 год исчисляется в отношении процентного дохода, который резидент получает с любых счетов в любой валюте. При этом налог не исчисляется с суммы в пределах 150 тысяч рублей.

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