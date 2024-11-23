Россиянам напомнили о налоге, который нужно успеть заплатить до 1 декабря

Резидентам государственных банков уведомление придет автоматически.

В 2024 году россиянам впервые необходимо будет уплатить налог с процентов по вкладам. Об этом основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев сообщил в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, налог на вклады за 2023 год исчисляется в отношении процентного дохода, который резидент получает с любых счетов в любой валюте. При этом налог не исчисляется с суммы в пределах 150 тысяч рублей.

«Необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в один миллион рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря», — объяснил Мехтиев.

При этом в прошлом году ставку составляла 15% (один миллион умноженный на 15% равен 150 тысяч рублей).

Если полученный доход окажется равен этой сумме или ниже ее, то налогом он облагаться не будет. При этом, если общий доход составит до пяти миллионов рублей, то начисленный налог будет равняться 13% процентам, а если более пяти, то 15%.

По словам Мехтиева, подавать отдельную налоговую декларацию, если ваш вклад находиться в государственном банке, не надо. Уведомление от ФНС о необходимости уплатить налог придет автоматически.

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