Бранденбургская Мадонна умерла в возрасте 100 лет в Саратовской области

Знаменитая регулировщица в апреле отметила свой сотый день рождения.

На 101-м году жизни умерла Мария Лиманская, более известная как Бранденбургская Мадонна. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«Сегодня ночью ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская — знаменитая на весь мир Бранденбургская Мадонна. <…> Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это большая утрата для всех нас», — написал он.

Как сообщил источник 5-tv.ru, похороны ветерана состоятся в среду, 27 ноября, в Марксовском районе Саратовской области. Место проведения пока уточняется — в городе Марксе или в селе Звонаревка.

Мария Филипповна Лиманская родилась 12 апреля 1924 года в селе Старая Полтавка (сейчас это районный центр в Волгоградской области). В возрасте 18 лет она ушла на фронт. Сначала Лиманская шила одежду для солдат, потом прошла боевое крещение под Батайском Ростовской области. Девушка на поле боя регулировала движение войск на переправе через Дон.

Знаменитый снимок регулировщицы Марии Лиманской у Бранденбургских ворот. Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Лиманская принимала участие в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польша. Она смогла дойти до Берлина. Там военный корреспондент сфотографировал Лиманскую у Бранденбургских ворот, когда 21-летняя девушка направляла проезжающие автомобили. Снимок был сделан за неделю до Великой Победы, и он стал символом несокрушимости советского народа, подчеркнул Бусаргин.

После войны Лиманская работала медсестрой, потом библиотекарем в школе. Тогда она жила в Волгоградской области, но в 1994 году переехала в село Звонаревка под Саратовым. А в 2020-м в городе Марксе был установлен памятник «Мадонна Победы».

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