Умер первый ведущий американского «Поля чудес»

В 2007 году он был включен в Зал славы американских игровых телешоу.

В США в возрасте 83 лет умер первый ведущий шоу Wheel of Fortune («Колесо фортуны», частичным аналогом которого является российское шоу «Поле чудес») Чак Вулери. Как сообщил его друг и сведущий подкаста Blunt Force Truth Марк Янг, Вулери умер в своем доме в Техасе рядом с супругой Кристен, пишет Bloomberg.

Как отмечает Newsweek, телеведущий был ярым сторонником Дональда Трампа и критиковал «некоторые либеральные ценности».

После окончания средней школы Вулери два года служил на флоте, а затем перебивался случайными заработками. Вулери дебютировал в качестве ведущего Wheel of Fortune в 1975 году, был номинирован на премию «Эмми» в 1978 году.

Чак также был ведущим невероятно успешного шоу о свиданиях «Love Connection» в течение многих лет — в США эта передача помогла сделать его имя почти нарицательным. В 2007 году он был включен в Зал славы американских игровых телешоу.