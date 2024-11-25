Умер первый ведущий американского «Поля чудес»

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Умер американский телеведущий Чак Вулери

Умер первый ведущий американского «Поля чудес»

Фото: Из открытых источников

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В 2007 году он был включен в Зал славы американских игровых телешоу.

В США в возрасте 83 лет умер первый ведущий шоу Wheel of Fortune («Колесо фортуны», частичным аналогом которого является российское шоу «Поле чудес») Чак Вулери. Как сообщил его друг и сведущий подкаста Blunt Force Truth Марк Янг, Вулери умер в своем доме в Техасе рядом с супругой Кристен, пишет Bloomberg.

Как отмечает Newsweek, телеведущий был ярым сторонником Дональда Трампа и критиковал «некоторые либеральные ценности».

После окончания средней школы Вулери два года служил на флоте, а затем перебивался случайными заработками. Вулери дебютировал в качестве ведущего Wheel of Fortune в 1975 году, был номинирован на премию «Эмми» в 1978 году.

Чак также был ведущим невероятно успешного шоу о свиданиях «Love Connection» в течение многих лет — в США эта передача помогла сделать его имя почти нарицательным. В 2007 году он был включен в Зал славы американских игровых телешоу.

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