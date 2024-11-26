Три человека пострадали при прорыве трубы с горячей водой в Санкт-Петербурге
Люди сидели в машине, когда в нее попала вода.
Фото: 5-tv.ru
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На одной из улиц Санкт-Петербурга произошел прорв трубы с горячей водой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Ночью на улице Маршала Захарова напротив дома № 50 прорвало трубу с горячей водой. По предварительной информации, пострадали три человека. Люди, которые в этот момент находились в своих автомобилях, оказались посреди кипятка, но смогли самостоятельно выбраться.
Из-за аварии было временно отключено горячее водоснабжение и отопление. А также изменены маршруты автобусов, проходящих чрез эту улицу.
Это второе подобное происшествие в данном районе за последние десять дней. Жители домов уже оставались без доступа к горячей воде и тепла в квартирах на сутки.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как обстоят дела с историческими лифтами в Петербурге. Среди подъемников города много антикварных экземпляров.
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