Между нами, девочками: Бородина обратилась за советом к экс-супруге бойфренда

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Ксения Бородина советовалась с экс-супругой своего бойфренда

Между нами, девочками: Бородина советовалась с экс-супругой своего бойфренда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Из-за отношений телеведущей с бывшим мужем своей хорошей знакомой на знаменитость обрушился хейт.

Телеведущая Ксения Бородина просила совета у блогера Алины Акиловой, когда только вступала в отношения с ее бывшим супругом Николаем Сердюковым. Об этом знаменитость рассказала в интервью нумерологу Кристине Егиазаровой.

Общественность не оценила этот поступок звезды, и на Бородину сразу посыпались обвинения в непорядочности. Ксения, конечно же, на негатив ответила. По словам телеведущей, Николай — свободный человек и обвинять ее не в чем.

Также телеведущая призналась, что связалась с Алиной только тогда, когда отношения с новым возлюбленным начали принимать серьезный оборот,

«У нее новая семья, ребенок. Никто у нее никого не уводил. Люди больше трех лет были практически в разводе. <…> Просто меня опередили и рассказали уже ей сплетню, так скажем. Но потом мы созвонились, поговорили, все нормально», — объяснила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Бородиной отправилась в театральную школу.

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