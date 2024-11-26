Уже не скрыть? Наряд жены Александра Петрова спровоцировал слухи о беременности

Недавно супруги отпраздновали годовщину свадьбы.

Актер Александр Петров и его супруга Виктория спровоцировали слухи о пополнении в семье. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

На премьере авторского спектакля артиста его жену заподозрили в беременности. Виктория пришла поддержать возлюбленного в черных брюках и свободном пиджаке, которой она периодически поправляла. Многие посчитали, что девушка скрывает свое интересное положение, но такой наряд не смог спрятать изменившуюся фигуру. По слухам, срок уже не маленький, и пара станет родителями в начале 2025 года.

Вчера супруги отпраздновали первую годовщину со дня празднования свадьбы. Поженились Петровы в сентябре 2023-го. Актер и его жена трогательно поздравили друг друга в социальных сетях, признавшись в любви.

Александр и Виктория встретились случайно на улице и уже через несколько недель узаконили свои отношения. Для многих поклонников и знакомых артиста это стало неожиданностью. Ведь на тот момент все были уверены, что Петров свяжет свою судьбу с актрисой Стасей Милославской.

Ранее 5-tv.ru писал том, что Александр Петров предсказал встречу с женой.