Срочные меры: в Грузии объявили дату выборов президента

Они должны состояться до конца этого года.

Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря, а инаугурация — 29 числа. Такое решение принял парламент Грузии на сегодняшнем заседании.

Как пояснил спикер Шалва Папуашвили, такие срочные меры необходимы для избрания главы государства на пятилетний срок. Сейчас он составляет шесть лет.

Президента впервые будет избирать коллегия выборщиков из 300 человек — это парламентарии и делегаты от регионов. Саломе Зурабишвили является последним главой государства, которого избрали путем прямого голосования.

Сегодняшнее заседание парламента проходило при повышенных мерах безопасности из-за ночных акций оппозиции. Протестующие установили палатки в центре Тбилиси и частично перекрыли движение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как подогреваются протесты в Грузии. Оппозиция выходит на улицы с флагами ЕС и Украины. А призывает людей митинговать президент страны Саломе Зурабишвили.