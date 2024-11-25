Стандартный набор «цветной революции»: как подогреваются протесты в Грузии

Грузинская оппозиция минувшей ночью устроила протесты у здания парламента в центре Тбилиси, которые обернулись столкновениями с полицией. Проевропейским участникам не понравилось, что силовики не пустили к месту пикета машины с активистами.

В итоге в ход пошли кулаки и подручные средства, а правоохранителям пришлось занять круговую оборону. За событиями в грузинской столице наблюдал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

У здания грузинского парламента на проспекте Руставели с ночи протесты. Сторонники оппозиции приехали из местных регионов. Так они пытаются сорвать первое заседание обновленного парламента

Активисты со сцены требуют пересмотра итогов выборов и хотят провести новые. Прошедшие якобы были сфальсифицированы.

В парламенте в конце октября большинство кресел заняла правящая партия «Грузинская мечта», которая держит курс на вступление в ЕС, но и от восстановления экономических отношений с Россией публично не отказывается. Сегодня они должны собраться и сформировать кабинет министров.

Во дворце объявлен желтый уровень опасности. К зданию стянуты силы полиции. Они дежурят у каждого входа в парламент. Перед самим входом сейчас разворачивают палатки протестующие.

Впрочем, все это пока без какой-либо конкретики. Конституционный суд признал выборы легитимными. Их чистоту подтвердили международные наблюдатели. Центральная избирательная комиссия утвердила окончательный протокол.

На акциях протеста — стандартный набор «цветной революции»: флаги Украины, США, Евросоюза и НАТО. И, судя по всему, именно против этого агрессивного вмешательства извне голосовало большинство жителей страны, выбравших «Грузинскую мечту».

«Складывается ситуация, когда страна должна поменять внешний курс и отменить те прозападные интеграции, провести консервативные реформы, идти по направлению интеграции, например, в страны БРИКС», — заявил политолог Георгий Иремадзе.

У оппозиционных партий пока нет никакой программы, обещают озвучить позже. После выборов они заявили об отказе от мандатов и призвали сторонников к протестам. Акции в Грузии идут ежедневно. Людям раздают горячие напитки и еду, активисты устраивают провокации. В толпе — оппозиционные действующие и уже бывшие политики, а также родственники президента страны.

«У нас украли выборы. У нас украли все, в особенности вне Грузии, а мы знаем, что грузин, живущих вне Грузии, около миллиона. И им не дали никакой возможности проголосовать», — заявляет брат президента Грузии Саломе Зурабишвили Отар Зурабишвили.

Сама глава государства одной из первых призвала бойкотировать выборы. Неделю назад она подала жалобу в Конституционный суд и очень удивилась, что прокуратура, которая начала свою проверку, стала требовать доказательств фальсификации выборов, которых у президента нет. Ее вмешательство в итоги выборов вообще идет вразрез законам страны.

«Президент Грузии Саломе Зурабишвили практически руководит оппозицией. Президент должна стоять над всеми политическими партиями, над политикой. Она должна играть примирительную роль», — объясняет политолог Тимур Пипия.

Поведение главы страны всем понятно — Зурабишвили президентствовать осталось недолго. Основным кандидатом на высокий пост может стать человек из правящей партии.

Впервые президента Грузии не будут выбирать всенародно. Голосовать за кандидата будут выборщики: половина депутатов парламента, остальная — это делегаты из муниципальных регионов.