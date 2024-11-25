Стандартный набор «цветной революции»: как подогреваются протесты в Грузии
Оппозиция выходит на улицы с флагами ЕС и Украины. А призывает людей митинговать президент страны Саломе Зурабишвили.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Сотников; 5-tv.ru
Грузинская оппозиция минувшей ночью устроила протесты у здания парламента в центре Тбилиси, которые обернулись столкновениями с полицией. Проевропейским участникам не понравилось, что силовики не пустили к месту пикета машины с активистами.
В итоге в ход пошли кулаки и подручные средства, а правоохранителям пришлось занять круговую оборону. За событиями в грузинской столице наблюдал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.
У здания грузинского парламента на проспекте Руставели с ночи протесты. Сторонники оппозиции приехали из местных регионов. Так они пытаются сорвать первое заседание обновленного парламента
Активисты со сцены требуют пересмотра итогов выборов и хотят провести новые. Прошедшие якобы были сфальсифицированы.
В парламенте в конце октября большинство кресел заняла правящая партия «Грузинская мечта», которая держит курс на вступление в ЕС, но и от восстановления экономических отношений с Россией публично не отказывается. Сегодня они должны собраться и сформировать кабинет министров.
Во дворце объявлен желтый уровень опасности. К зданию стянуты силы полиции. Они дежурят у каждого входа в парламент. Перед самим входом сейчас разворачивают палатки протестующие.
Впрочем, все это пока без какой-либо конкретики. Конституционный суд признал выборы легитимными. Их чистоту подтвердили международные наблюдатели. Центральная избирательная комиссия утвердила окончательный протокол.
На акциях протеста — стандартный набор «цветной революции»: флаги Украины, США, Евросоюза и НАТО. И, судя по всему, именно против этого агрессивного вмешательства извне голосовало большинство жителей страны, выбравших «Грузинскую мечту».
«Складывается ситуация, когда страна должна поменять внешний курс и отменить те прозападные интеграции, провести консервативные реформы, идти по направлению интеграции, например, в страны БРИКС», — заявил политолог Георгий Иремадзе.
У оппозиционных партий пока нет никакой программы, обещают озвучить позже. После выборов они заявили об отказе от мандатов и призвали сторонников к протестам. Акции в Грузии идут ежедневно. Людям раздают горячие напитки и еду, активисты устраивают провокации. В толпе — оппозиционные действующие и уже бывшие политики, а также родственники президента страны.
«У нас украли выборы. У нас украли все, в особенности вне Грузии, а мы знаем, что грузин, живущих вне Грузии, около миллиона. И им не дали никакой возможности проголосовать», — заявляет брат президента Грузии Саломе Зурабишвили Отар Зурабишвили.
Сама глава государства одной из первых призвала бойкотировать выборы. Неделю назад она подала жалобу в Конституционный суд и очень удивилась, что прокуратура, которая начала свою проверку, стала требовать доказательств фальсификации выборов, которых у президента нет. Ее вмешательство в итоги выборов вообще идет вразрез законам страны.
«Президент Грузии Саломе Зурабишвили практически руководит оппозицией. Президент должна стоять над всеми политическими партиями, над политикой. Она должна играть примирительную роль», — объясняет политолог Тимур Пипия.
Поведение главы страны всем понятно — Зурабишвили президентствовать осталось недолго. Основным кандидатом на высокий пост может стать человек из правящей партии.
Впервые президента Грузии не будут выбирать всенародно. Голосовать за кандидата будут выборщики: половина депутатов парламента, остальная — это делегаты из муниципальных регионов.
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