В возрасте 112 лет умер самый старый мужчина в мире

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Daily Mirror: самый старый мужчина в мире умер в возрасте 112 лет

В возрасте 112 лет умер самый старый мужчина в мире

Фото: из открытых источников

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На праздновании своего последнего дня рождения в августе Джон Альфред Тиннисвуд признался, что не знает секрета долголетия.

Самый старый мужчина в мире Джон Альфред Тиннисвуд скончался в Великобритании на 113-м году жизни. Об этом сообщает Daily Mirror.

Уточняется, что Тиннисвуд умер в доме престарелых. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший в мире человек в апреле этого года после смерти предыдущего обладателя титула — венесуэльца Хуана Висенте Переса Моры, скончавшегося в возрасте 114 лет.

На праздновании своего последнего дня рождения в августе Тиннисвуд поделился секретом своего долголетия. Вернее, признался, что никакого секрета нет.

«Я просто принимаю это спокойно, как и все остальное. Почему я прожил так долго, я понятия не имею», — сказал тогда долгожитель журналистам.

Мужчина признался, что никогда не следовал диетам и даже, напротив, всю жизнь «злоупотреблял» жареной картошкой. По словам Тиннисвуда, секрет его долголетия — это чистое везение. При этом он считал, что во всем нужно соблюдать умеренность.

В сентябре в возрасте 114 лет ушла из жизни Сильверия Мартин Диас — старейшая из долгожителей Испании. Женщина за свою жизнь родила пятерых детей, а в возрасте 109 лет перенесла операцию после перелома бедренной кости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что старейшая в мире кошка по кличке Рози умерла в Великобритании в возрасте 33 лет.

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