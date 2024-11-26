Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Новую Каховку

При обстреле также пострадали 13 жителей Херсонской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус с людьми в Новой Каховке. В результате обстрела погибли четыре человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В результате вражеского обстрела Новой Каховки из 120-миллиметровых минометов пострадал пассажирский автобус, в котором находились мирные жители. К сожалению, трагедия унесла жизни четверых наших земляков», — написал он.

Личности погибших устанавливаются, семьям будет оказана необходимая поддержка. В Минздраве Херсонской области уточнили, что число пострадавших составило 13 человек.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за три дня ВСУ нанесли два удара ракетами ATACMS по территории РФ. Украинские боевики применили западное оружие при атаке на Курскую область.