Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Новую Каховку

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Евгения Романова
Евгения Романова 16 0

Сальдо: четыре человека погибли при атаке ВСУ на автобус в Новой Каховке

Четыре человека погибли при атаке ВСУ на Новую Каховку

Фото: Telegram/Владимир Сальдо/t.me/SALDO_VGA

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При обстреле также пострадали 13 жителей Херсонской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус с людьми в Новой Каховке. В результате обстрела погибли четыре человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В результате вражеского обстрела Новой Каховки из 120-миллиметровых минометов пострадал пассажирский автобус, в котором находились мирные жители. К сожалению, трагедия унесла жизни четверых наших земляков», — написал он.

Личности погибших устанавливаются, семьям будет оказана необходимая поддержка. В Минздраве Херсонской области уточнили, что число пострадавших составило 13 человек.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за три дня ВСУ нанесли два удара ракетами ATACMS по территории РФ. Украинские боевики применили западное оружие при атаке на Курскую область.

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