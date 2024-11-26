Курс доллара превысил 106 рублей впервые с марта 2022 года

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Неделю назад стоимость американской валюты впервые с октября 2023 года поднялась выше 100 рублей.

Курс доллара превысил 106 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Курс доллара в ходе торгов на Forex превысил 106 рублей впервые с 17 марта 2022 года. В свою очередь курс евро превысил 113 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки Tradingview.

Ранее, 19 ноября, курс доллара впервые с 10 октября 2023 года превысил 100 рублей. За три дня до этого, 16 ноября, Центральный банк (ЦБ) России установил официальный курс доллара на уровне 99,9971 рубля.

Центробанк устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю с середины июня 2024 года на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стоимость биткоина превысила 99 тысяч долларов, тем самым достигла нового рекордного значения. Курс криптовалюты начал резко расти 5 ноября, в день президентских выборов в США, с отметки 68 тысяч долларов.

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