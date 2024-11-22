Стоимость биткоина впервые превысила 99 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 99 тысяч долларов, тем самым достигла нового рекордного значения. Об этом сообщает платформа Binance.

По данным сервиса, около шести часов утра по московскому времени цена криптовалюты достигла стоимости 99 200 долларов. Однако спустя время отметка немного спала до 99 060 долларов.

Для биткоина такие показатели стали рекордным. Всего она поднялась на 4,55%.

Курс криптовалюты начал расти 5 ноября, в день президентских выборов в США. Тогда отметка достигала 68 тысяч долларов. Спустя время она превысила стоимость до 80 тысяч долларов. Тогда подобный рост связали с лидерством Дональда Трампа на выборах президента Штатов. Политик активно использовал тему криптовалют в предвыборной кампании, а после победы дал обещание поддержать криптобизнес.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что курс доллара впервые с 10 октября 2023 года превысил 100 рублей.