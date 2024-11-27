Раньше, чем ожидалось: больная раком Кейт Миддлтон появится на публике

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 19 0

Кейт Миддлтон появится на церемонии приветствия главы Катара

Больная раком Кейт Миддлтон посетит церемонию приветствия правителя Катара

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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При этом на помпезном королевском ужине принцесса, вероятнее всего, будет отсутствовать.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появится на публике гораздо раньше, чем ожидали поклонники. Об этом сообщило издание Hello.

Предполагалось, что страдающая онкологией Миддлтон выйдет в свет не раньше начала декабря, однако королевская особа решила принять участие в более раннем мероприятии — церемонии приветствия главы Катара эмира Шейха Тамима ибн Хамада Аль Тани. Через два дня он прибудет в Лондон с государственным визитом.

Предположительно, она примет участие и в другом мероприятии — прокатится на карете со своим супругом принцем Уильямом, а также королем и королевой Великобритании. Однако на вечернем государственном банкете принцессы, скорее всего, не будет. Фанаты огорчились, ведь на подобных мероприятиях Кейт обычно появляется в очень элегантных платьях.

В мае Миддлтон сообщила, что проходит курс химиотерапии. По словам принцессы, ей необходимо уменьшить количество королевских обязанностей, чтобы сильно не напрягать борющийся с онкологией организм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что биограф раскрыл секрет любви Миддлтон и принца Уильяма.

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