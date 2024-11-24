«Шаловливое и грязное»: биограф раскрыл секрет любви Миддлтон и принца Уильяма

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

Биограф Андерсен назвал черный юмор секретом крепкого брака принца Уильяма

«Шаловливое и грязное»: биограф раскрыл секрет любви Миддлтон и принца Уильяма

Фото: www.globallookpress.com/I-Images

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Счастливые супружеские отношения королевских особ длятся уже без малого 13 лет.

Британского принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон сблизило специфическое чувство юмора, которое помогает им сохранять любовь после 13 лет семейной жизни. Об этом рассказал королевский биограф Кристофер Андерсен изданию Fox News Digital.

«Уильям однажды описал чувство юмора Кейт как шаловливое, а свое собственное как грязное. Он утверждал, что это стало одной из самых важных вещей, которые их сблизили. Они, конечно, стали больше следить за тем, что говорят, ради детей, но все еще могут заставить друг друга согнуться от смеха», — поделился Андерсен.

По словам биографа, шутки Кейт и Уильяма придутся по вкусу поклонникам старых британских комедий. Юмор королевских особ «чудаковатый и фарсовый, как смесь „Монти Пайтона“ и Бенни Хилла», пояснил он.

Андерсен отметил, что чувство юмора Уильяма и Кейт уже проявляется и в их детях: Джордже, Луи и Шарлотте.

По всей видимости, специфическое чувство юмора — семейная черта членов британской королевской семьи. Недавно стало известно, как королева Елизавета II за два дня до своей смерти в 2022 году пошутила о собственных похоронах и едко высмеяла уходящего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона.

Как утверждает в своей книге политический комментатор Тим Шипман, Елизавета II, обсуждая отставку премьера с близкими, в шутку порадовалась, что этот «идиот» Джонсон хотя бы не будет заниматься организацией ее похорон.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой необычный аксессуар, подаренный дочерью Шарлоттой, стал носить принц Уильям.

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