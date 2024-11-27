В Москве арестовали двух фигурантов дела о госизмене

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Мещанский суд Москвы арестовал двоих человек по обвинению в госизмене

В Москве арестовали двоих человек по подозрению в госизмене

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Расследование и рассмотрение уголовного дела ведутся в закрытом режиме.

Мещанский суд Москвы арестовал двоих подозреваемых в государственной измене. Соответствующие данные появились в электронной базе суда.

По информации в картотеке, 26 ноября, согласно требованию следствия, фигурантам Омельченко и Некрасову была назначена мера пресечения в виде содержания под стражей. Решение вступает в силу 30 ноября.

Подробности уголовного дела не приводятся.

Наказание за государственную измену предусмотрено статьей 275 Уголовного кодекса (УК) РФ. В соответствии с законодательством обвиняемому грозит тюремный срок — вплоть до пожизненного. Рассмотрение этого дела, как в любых подобных случаях, ведется в закрытом режиме.

Ранее 5-tv.ru писал о судьбе россиянина Никиты Журавеля, который устроил провокацию с сожжением Корана в мае 2023 года. Молодой человек признался, что действовал по указке представителей украинских спецслужб. Обвиняемый получил свой приговор 25 ноября.

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