По совокупности: обвиняемый в госизмене Журавель приговорен к 14 годам колонии

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 54 0

Обвиняемый в госизмене Журавель приговорен по совокупности к 14 годам колонии

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Провокацию по заданию украинских спецслужб он совершил в мае 2023 года.

Волгоградский областной суд приговорил россиянина Никиту Журавеля, который сжег Коран, к 13,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Мужчину осудили по статье о государственной измене. С учетом неотбытого срока он проведет 14 лет в колонии.

Журавель реализовал провокацию с сожжением Корана 4 мая 2023 года возле Соборной мечети. Все происходящее он зафиксировал на камеру, а после направил кадры Службе безопасности Украины (СБУ). Было также установлено, что мужчина производил съемку военных объектов на территории России.

Во время допроса после задержания фигурант признался, что действовал под покровительством украинских спецслужб. Кроме того он рассказал, что за содеянное получил от руководства десять тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что виновный в сожжении Корана будет отбывать наказание в «мусульманском регионе». В конце февраля 2024 года суд приговорил Журавеля к 3,5 годам колонии. Заседание тогда прошло в Висаитовском районном суде Грозного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело о нападении брачных аферистов на журналистов «Известий» вернули в прокуратуру. Прежде были выявлены нарушения, которые препятствовали вынесению итогового решения.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:14
Снова в деле: ВС РФ начали использовать трофейный Leopard 2A4
18:01
«Уже пора всем ее показать»: когда Сати Казанова собирается раскрыть имя дочери
17:42
Стоит приготовиться: наступление зимы ознаменуется мощной магнитной бурей
17:31
До прихода Трампа: в Кремле указали на эскалирующие действия администрации Байдена на Украине
17:18
По совокупности: обвиняемый в госизмене Журавель приговорен к 14 годам колонии
17:04
Хладнокровные авантюристы: «Спорт-Экспресс» составил рейтинг самых перспективных футболистов

Сейчас читают

Урезан бюджет русофобского Института нацпамяти Польши
Хуже табака: как электронные сигареты связаны с эректильной дисфункцией
Умер первый ведущий американского «Поля чудес»
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год