По совокупности: обвиняемый в госизмене Журавель приговорен к 14 годам колонии

Провокацию по заданию украинских спецслужб он совершил в мае 2023 года.

Волгоградский областной суд приговорил россиянина Никиту Журавеля, который сжег Коран, к 13,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Мужчину осудили по статье о государственной измене. С учетом неотбытого срока он проведет 14 лет в колонии.

Журавель реализовал провокацию с сожжением Корана 4 мая 2023 года возле Соборной мечети. Все происходящее он зафиксировал на камеру, а после направил кадры Службе безопасности Украины (СБУ). Было также установлено, что мужчина производил съемку военных объектов на территории России.

Во время допроса после задержания фигурант признался, что действовал под покровительством украинских спецслужб. Кроме того он рассказал, что за содеянное получил от руководства десять тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что виновный в сожжении Корана будет отбывать наказание в «мусульманском регионе». В конце февраля 2024 года суд приговорил Журавеля к 3,5 годам колонии. Заседание тогда прошло в Висаитовском районном суде Грозного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело о нападении брачных аферистов на журналистов «Известий» вернули в прокуратуру. Прежде были выявлены нарушения, которые препятствовали вынесению итогового решения.