Из-за санкций: в России хотят разрешить ремонт б/у запчастями по ОСАГО

С таким предложением выступил Российский союз автостраховщиков. Инициативу сейчас изучает правительство.

В России хотят разрешить ремонт автомобилей по ОСАГО бывшими в употреблении запчастями. С таким предложением выступил Российский союз автостраховщиков, пишут «Известия».

Правительство поручило профильным ведомствам проработать эту инициативу. Главная причина такого предложения — санкции. Они привели к уходу с российского рынка многих автопроизводителей, нарушению логистических цепочек поставок запчастей, сильному росту цен. Из-за этого станции техобслуживания не успевают отремонтировать авто за 30 дней и отказываются от работы по ОСАГО.

Возможность использования не новых деталей уже изучили в НИИ автотранспорта. Они рекомендуют разрешить восстановление б/у запчастями только для авто старше шести лет и запретить повторно использовать целый ряд комплектующих, в первую очередь влияющих на управление и безопасность.

А в Минфине и Центробанке подчеркнули, что важно не допустить снижения качества ремонта и роста аварийности на дорогах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый функционал для автовладельцев разрабатывают на «Госуслугах». Как выяснили «Известия», уже со следующего года портал будет напоминать водителям об окончании полиса ОСАГО.

Сами страховые компании могут этого не делать. Особенно если водитель неоднократно попадал в аварии. Плюс человек может сменить номер телефона и электронный адрес.