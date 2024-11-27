Из-за санкций: в России хотят разрешить ремонт б/у запчастями по ОСАГО

Эфирная новость 31 0

В России хотят разрешить ремонт автомобилей по ОСАГО бывшими в употреблении запчастями

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С таким предложением выступил Российский союз автостраховщиков. Инициативу сейчас изучает правительство.

В России хотят разрешить ремонт автомобилей по ОСАГО бывшими в употреблении запчастями. С таким предложением выступил Российский союз автостраховщиков, пишут «Известия».

Правительство поручило профильным ведомствам проработать эту инициативу. Главная причина такого предложения — санкции. Они привели к уходу с российского рынка многих автопроизводителей, нарушению логистических цепочек поставок запчастей, сильному росту цен. Из-за этого станции техобслуживания не успевают отремонтировать авто за 30 дней и отказываются от работы по ОСАГО.

Возможность использования не новых деталей уже изучили в НИИ автотранспорта. Они рекомендуют разрешить восстановление б/у запчастями только для авто старше шести лет и запретить повторно использовать целый ряд комплектующих, в первую очередь влияющих на управление и безопасность.

А в Минфине и Центробанке подчеркнули, что важно не допустить снижения качества ремонта и роста аварийности на дорогах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый функционал для автовладельцев разрабатывают на «Госуслугах». Как выяснили «Известия», уже со следующего года портал будет напоминать водителям об окончании полиса ОСАГО.

Сами страховые компании могут этого не делать. Особенно если водитель неоднократно попадал в аварии. Плюс человек может сменить номер телефона и электронный адрес.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
105.06
1.27 110.49
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
Башкирский Хатико: собака четыре дня ждала хозяина, утонувшего на его глазах
18:46
«Гонки демонов»: почему принц Уильям избегает семью Кейт Миддлтон
18:41
Двое жителей Дагестана задержаны за подготовку теракта в госучреждении
18:30
Будут «бить по рукам»: как США хотят подчинить себе Армению
18:16
Из-за санкций: в России хотят разрешить ремонт б/у запчастями по ОСАГО
17:55
Мост дружбы: Путин и Токаев поучаствовали в создании картины об отношениях России и Казахстана

Сейчас читают

Зеленский продает Трампу блеф: украинский литий оказался не таким простым
«У меня есть право быть любым»: Родригез раскрыл причину нервных срывов
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год