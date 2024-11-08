Водителям будут напоминать о продлении полиса ОСАГО на «Госуслугах»

Новый функционал для автовладельцев разрабатывают на «Госуслугах». Как выяснили «Известия», уже со следующего года портал будет напоминать водителям об окончании полиса ОСАГО.

Сами страховые компании могут этого не делать. Особенно если водитель неоднократно попадал в аварии. Плюс человек может сменить номер телефона и электронный адрес. В итоге, немало автолюбителей выезжают на дороги и даже не подозревают, что срок действия полиса уже истек. А значит, потенциально им грозит штраф.

Также ОСАГО гарантирует цивилизованное решение вопросов при ДТП для всех его участников — как виновных, так и пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в следующем году в России и Белоруссии появится единый полис ОСАГО.