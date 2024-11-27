В порту Санкт-Петербурга загорелся ледокол «Адмирал Макаров»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 65 0

Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

В порту Санкт-Петербурга загорелся ледокол «Адмирал Макаров»

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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В морском порту Санкт-Петербурга горел ледокол. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, судно «Адмирал Макаров», находящееся на причале в Большом порту города Санкт-Петербург, загорелось днем 26 ноября. В настоящий момент ледокол временно выведен из эксплуатации. Во время возгорания на его борту проводились ремонтные работы, что и стало причиной возникновения пожара.

По факту возгорания Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований.

Огонь ликвидирован спасателями. Пострадавших в происшествии нет. Подробности экстренной ситуации выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в столице России потушили сильнейший пожар. В московском районе Царицыно загорелся склад. Хранилище с фреоном площадью три тысячи квадратных метров охватило пламя. Из-за сильного задымления территории спасателям пришлось ликвидировать огонь вслепую. В тушении были задействовать пожарный поезд и вертолет.

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